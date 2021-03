O bastonário da Ordem dos Médicos (OM) revelou, esta terça-feira, que a entidade não tem comunicado diretamente com a ministra da Saúde, havendo apenas contactos com o secretário de Estado Adjunto e da Saúde.

"A Ordem dos Médicos não tem comunicado diretamente com a senhora ministra da Saúde. A senhora ministra da Saúde nunca se reuniu com a Ordem dos Médicos desde que é ministra neste seu mandato", disse Miguel Guimarães, à margem de uma visita a uma ação de vacinação no Hospital de Faro.

Segundo o bastonário, este cenário não lhe parece “bem” e defende que esta altura da pandemia poderia ser "uma oportunidade única" para Marta Temido reunir-se "com as ordens". Miguel Guimarães revela, no entanto, que a OM comunica "frequentemente", o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, e tem tido "reuniões regulares" com coordenador do plano de vacinação contra a covid-19.

Miguel Guimarães defendeu que a Ordem dos Médicos "podia ajudar mais noutras circunstâncias", como está a fazer com a vacinação dos médicos que exercem apenas no setor privado, e exemplificou com as recomendações do gabinete de crise da entidade, criado em janeiro do ano passado, quando ainda não tinham sido detetados os primeiros casos de covid-19 no país.

"Todos estes médicos e enfermeiros deram uma ajuda importante para que o país desse a resposta que os portugueses estavam à espera e por isso deveriam ser mais respeitados e valorizados no trabalho que têm", concluiu.