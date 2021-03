Três manifestantes que protestavam contra o golpe militar em Myanmar (antiga Birmânia) estão em estado crítico depois de terem sido hoje feridos a tiro, informaram fontes médicas, acrescentando que as pessoas foram atingidas por balas reais.

"Cerca de 20 pessoas foram feridas" pelas forças de segurança, que tentaram dispersar uma manifestação na cidade de Kale (noroeste do país), disse um socorrista.

Três dessas pessoas, "atingidas por balas reais, terão de ser operadas com urgência e estão em estado crítico", acrescentou um médico do hospital para onde os feridos foram transportados.

Os manifestantes voltaram hoje às ruas para protestar contra a tomada do poder pelos militares, no dia em que os ministros dos Negócios Estrangeiros de 10 países do sudeste asiático se reúnem para discutir a crise política.

A reunião especial da Associação das Nações do Sudeste Asiático, realizada por videoconferência por causa da pandemia de covid-19, visa discutir o agravamento da violência em Myanmar, devendo os resultados da reunião ser anunciados hoje à noite.

De acordo com as Nações Unidas, pelo menos 18 pessoas de várias cidades foram mortas no domingo, quando as forças de segurança abriram fogo para dispersar as multidões que se manifestavam.