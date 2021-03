O ex-Presidente da República Aníbal Cavaco Silva é o convidado principal da 5ª Academia de Formação Política para Mulheres Sociais-Democratas, organizada pelo Instituto Francisco Sá Carneiro.

Cavaco Silva regressa assim às conferências sociais-democratas, falando sobre um tema de género: “As Mulheres Social Democratas e a Política”. Para a organizadora da sessão, a deputada e vice-presidente do Instituto Sá Carneiro, Lina Lopes, “o professor Cavaco Silva foi dos primeiros presidentes do PSD a falar sobre a participação política das mulheres na democracia portuguesa. E não se ficou apenas por palavras, fê-lo também em ações e atitudes. Promoveu grandes encontros com mulheres sociais-democratas e deu-lhes muitas oportunidades, sobretudo quando foi para o Governo, como primeiro-ministro, chamando para o seu lado grandes mulheres que ajudaram a construir o país”.

“É tempo de recordarmos esses momentos importantes que a todas nos marcam. E também queremos relembrar esses momentos. Já preparamos um vídeo com muitas imagens e recordações desses tempos em que o professor Cavaco Silva deu o pontapé de saída à dinâmica hoje continuada pelas Mulheres Social Democratas”, acrescentou Lina Lopes.

O Instituto Francisco Sá Carneiro, o PSD e as MSD, em parceria com a Fundação Konrad Adenauer, desenvolvem um conjunto de iniciativas destinadas a melhorar e aprofundar a formação política das mulheres do PSD sob a designação de Academia de Formação Política para Mulheres. A 5ª Academia de Formação Política para Mulheres do PSD realiza-se no dia 06 de Março, numa edição especial para celebrar o dia da mulher, (8 de Março).

Para Lina Lopes, presidente da Academia de Formação Política para Mulheres do PSD, esta iniciativa visa “contribuir de forma inovadora para melhorar a compreensão do fenómeno político e estimular a participação das mulheres na vida política. “As destinatárias das ações de formação são as mulheres sociais- democratas, que pretendem potenciar a sua capacidade de intervenção e participar de forma mais ativa, não apenas no espaço do PSD, mas sobretudo na vida política, económica e social do país”.

Devido à Pandemia, o evento terá um formato online, com transmissão integral nas plataformas de rede social do PSD e Instituto Francisco Sá Carneiro.

No programa consta um painel sobre comunicação política, que integra nomes como o jornalista Paulo Baldaia, a diretora de comunicação do PSD, Florbela Guedes, e o Manuel Teixeira, com a moderação da jornalista Paula Sá. Sobre a igualdade de género, haverá um painel “Autarquias no feminino”, com a participação de Fermelinda Carvalho (presidente de Câmara de Arronches), Fernanda Guardado (presidente da Assembleia Municipal de Pombal), Olga Freire (presidente de Junta de Freguesia da Cidade da Maia), Carlota Pina (presidente de Assembleia de Freguesia de Alverca), com a moderação de Salvador Malheiro (vice-presidente do PSD). Por fim, um painel sobre igualdade salarial com Mafalda Tronche (diretora da OIT em Lisboa), Albertina Jordão (da OIT em Lisboa), Ana Jacinto (secretária-geral da AHRESP) e Soraia Duarte (vogal da Comissão de Mulheres da UGT).

O presidente do partido, Rui Rio, encerrará a academia, ao final do dia.