O festival de música NOS Primavera Sound adiou novamente a nona edição do festival para 2022, entre os dias 9 e 12 de junho.

“Tomámos esta tão dolorosa decisão devido às incertezas que rodeiam a realização de grandes espectáculos nas datas originais do NOS Primavera Sound - 10 a 12 de junho -, que adicionadas às restrições que existem actualmente, fazem com que não seja possível trabalhar com normalidade na preparação do festival nem assegurar a sua celebração”, pode ler-se no comunicado.

Os bilhetes comprados para a edição de 2020 e 2021 são válidos também para a edição de 2022, “podendo, naturalmente, o portador solicitar o seu reembolso a partir de 1 de Janeiro de 2022 nos termos da lei 10-I/2020”, explica a nota à comunicação social.

O lineup do festival será anunciado até dia 5 de junho.