Depois de novos dados de testes clínicos, França reduziu as restrições e permite a administração da vacina AstraZeneca em pessoas entre os 65 e os 74 anos, anunciou o ministro da Saúde, Olivier Véran, citado pelo The Guardian.

“Qualquer pessoa com 50 anos ou mais que seja afetada por comorbidades pode tomar a vacina AstraZeneca, incluindo aqueles entre 65 e 74 anos”, disse Véran à imprensa francesa, acrescentando que as pessoas com mais de 75 anos irão receber as doses da Pfizer e Moderna.

Recorde-se que a França e a Alemanha mantiveram a sua posição de não inocular a vacina desta farmacêutica em maiores de 65 anos, enquanto o regulador de medicamentos europeu aprovou o uso da vacina em todas as faixas etárias adultas.

A alteração desta restrição afeta mais de 1,5 milhões de franceses que, a partir desta terça-feira, são elegíveis para tomar a vacina da AstraZeneca.