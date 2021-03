Foram seis jornadas na Premier League de pesadelo para o Tottenham Hotspur – cinco derrotas e uma única vitória. A vida para José Mourinho não tem sido nada fácil nesta temporada, e os 23 pontos de diferença para o líder da tabela classificativa, apesar do jogo a menos dos spurs, são ilustrativos do mau momento dos londrinos. Na tarde de domingo, no entanto, o sol brilhou à equipa da casa, e em especial a Gareth Bale, que bisou na partida frente ao Burnley.

O Tottenham não esteve para brincadeiras, e logo aos 2 minutos o galês inaugurou o marcador, mudando por completo os planos do jogo para os visitantes, e marcando aquele que seria o ritmo implacável dos spurs durante o resto da partida.

Pouco depois, Bale serviu ainda Harry Kane para o segundo golo da partida, aos 15 minutos. O Tottenham continuou a pressão, e acabou por fazer o três a zero no passar da primeira meia hora de jogo, pelo pé esquerdo do brasileiro Lucas Moura.

O Burnley quase não se fez sentir ao longo de toda a partida, e não dificultou, de todo, a chegada dos spurs à baliza contrária. Aos 55 minutos, Gareth Bale voltou a fazer das suas, e bisou. Assistido pelo sul-coreano Son Heung-min, bateu com o pé esquerdo e fez o quatro a zero. Bale acabaria substituido aos 70 minutos, mas foi o principal orquestrador da goleada frente ao Burnley.

Com este resultado, o Tottenham soma mais três pontos e pode manter vivo o sonho de jogar nas competições europeias na próxima temporada. O Burnley, por outro lado, começa a fazer contas à vida, estando cada vez mais perto da zona de despromoção.

Chelsea vs Manchester United

Os red devils foram até Londres para jogar um dos confrontos mais interessantes da liga inglesa. A equipa de Bruno Fernandes evitou a derrota nos oito jogos prévios, e passou sem problemas pela eliminatória da Liga Europa – onde o português bisou, frente ao Real Sociedad. Com o Chelsea, no entanto, o ex-Sporting não conseguiu acertar na baliza dos blues, que estiveram melhor na partida. O resultado final ficou num empate a zeros, e manteve-se a distância de seis pontos entre as duas equipas. Bruno Fernandes não brilhou na tarde de domingo, e os red devils ficaram a 12 pontos dos rivais do Manchester City, ao passo que o Chelsea falhou na subida ao quarto lugar da tabela classificativa.

Juve desliza frente ao Verona

A visita da Juventus a Verona – onde joga Miguel Veloso – deveria ter significado uma vitória folgada para a vecchia signora, que tem 11 pontos de vantagem sobre os gialloblu. Cristiano Ronaldo ainda colocou a Juve em vantagem, nos primeiros minutos da segunda parte, mas não foi o suficiente para garantir a vitória, com o Verona a empatar aos 77 minutos, e com os visitantes incapazes de recuperar a vantagem.