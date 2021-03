Os dados mais recentes, divulgados pela DGS esta segunda-feira, sobre a evolução epidemiológica da covid-19 no país dão conta de que existem apenas três concelhos em risco extremo de infeção, em risco elevado estão 14.

No grupo do risco extremo estão os concelhos de Manteigas, distrito da Guarda, com 1.896 casos por cem mil habitantes; Arronches, distrito de Portalegre, com 1.773; e Resende, distrito de Viseu, com 1.421.

Em risco elevado estão os concelhos de Aljustrel, Arraiolos, Lamego, Rio Maior, Barrancos, Câmara de Lobos, Castanheira de Pera, Sobral de Monte Agraço, Castro Verde, Coimbra, Ferreira do Alentejo, Penela, Ponta do Sol e Vila Nova de Cerveira.

Sublinhe-se que há uma semana Portugal tinha 15 concelhos em risco extremo de infeção, o que já representava uma descida significativa relativamente às semanas anteriores.

No início de fevereiro Portugal chegou a ter quase 76% dos concelhos em risco extremo devido ao número de novos contágios.