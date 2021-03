Foram matriculado 8311 veículos ligeiros de passageiros em fevereiro, menos 59% face a igual mês do ano anterior. “Estes valores, vêm confirmar que o setor continua a ser um dos mais afetados pela situação que o país está a atravessar, tal como a ACAP tem salientado”.

No período de janeiro e fevereiro de 2021, foram colocados em circulação 23211 novos veículos, uma queda de 42,7%.

Nos dois primeiros meses do ano, as matrículas de veículos ligeiros de passageiros totalizaram 18.340 unidades, o que se traduziu numa variação negativa de 47,1 por cento relativamente a período homólogo de 2020.

O mercado de ligeiros de mercadorias registou, em Fevereiro de 2021, uma evolução desfavorável, tendo decrescido 17,8% face ao mês homólogo do ano anterior, situando-se em 2041 unidades matriculadas.

Em termos acumulados, no período de janeiro a fevereiro o mercado atingiu 4.139 unidades, o que representou uma queda de 18,5% face ao período homólogo do ano anterior.

Quanto ao mercado de veículos pesados, o qual engloba os tipos de passageiros e de mercadorias, no segundo mês do ano de 2021 verificou-se um crescimento de 19,2% em relação ao mês homólogo do ano anterior, tendo sido comercializados 347 veículos desta categoria.

De janeiro a fevereiro, as matrículas totalizaram 732 unidades, o que representou uma queda do mercado de 5,8% relativamente ao período homólogo de 2020.