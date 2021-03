Bruno Mars está de volta, mas não veio sozinho. Depois do lançamento do último álbum, 24k Magic, há mais de quatro anos, o cantor do Havai anunciou o seu regresso, no Twitter, juntamente com Anderson Paak para formarem um novo grupo: os Silk Sonic. “Fechámo-nos e fizemos um álbum. A banda chama-se Silk Sonic”, escreveu Bruno Mars no Twitter.

A primeira música do álbum deste duo será revelada já na próxima semana, dia 5 de março.

Mars não avançou com mais detalhes sobre o novo trabalho, apenas sabe-se que Bootsy Collins é o artista convidado para participar no álbum dos Silk Sonic.

Porém, não é apenas na música que Bruno Mars vai marcar presença este ano, mas também no mundo da moda, com a sua colaboração com a marca Lacoste. Ao assinar esta parceria com o nome do seu alter-ego, o estilista Ricky Regal, Mars é o rosto desta nova coleção retro da marca conhecida pelo logótipo de um lagarto.