O príncipe Philip, marido da rainha Isabel II do Reino Unido, foi transferido para outro hospital de Londres para continuar o tratamento de uma infeção, segundo uma nota do Palácio de Buckingham. O príncipe, de 99 anos, foi internado no hospital King Edward II após se sentir mal, no mês passado.

O Palácio de Buckingham afirmou que o Duque de Edimburgo foi transferido para o Hospital de São Bartolomeu, onde irá continuar o tratamento de uma infeção, não especificada, e irá ser submetido a testes e observação para uma doença cardíaca preexistente.

Segundo o Palácio, o Duque "continua confortável e está a responder ao tratamento, mas deve permanecer no hospital pelo menos até ao final da semana".