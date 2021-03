A Câmara de Lisboa vai oferecer viagens de táxi a idosos e pessoas com mais de 50 anos que comprovem ter dificuldades de deslocação quando forem tomar a vacina contra a covid-19. O serviço não tem qualquer custo para quem comprove necessitar do mesmo.

“A Câmara de Lisboa (CML) vai assegurar, a partir de amanhã [hoje], 1 de março, o transporte em táxi para os locais de vacinação aos munícipes que vivem em Lisboa, que tenham 80 ou mais anos ou mais de 50 anos com patologias e dificuldades de mobilidade ou deslocação”, anunciou ontem a autarquia através de um comunicado enviado às redações.

A Câmara de Lisboa, liderada pelo socialista Fernando Medina, explica na mesma nota que “a CML paga o transporte desde a sua morada de residência em Lisboa até ao ponto de vacinação indicado, bem como o regresso ao seu domicílio”. “Este serviço não tem qualquer custo para o utente, que poderá ser acompanhado por um familiar, respeitando as regras sanitárias em vigor”, acrescenta o comunicado.

Quando os residentes em Lisboa que reúnam estas condições forem chamados para serem vacinados contra o novo coronavírus devem, por isso, ligar para o número de telefone disponibilizado pela autarquia 218 172 021. Estas pessoas devem de seguida identificar o nome do utente, a morada completa, o número de telemóvel/telefone e o centro de vacinação de destino.

Depois, devem também indicar a hora de saída, tendo o tempo de deslocação e a hora da vacina. Se for necessário apoio para entrar ou sair do veículo, o utente deve dar conhecimento dessa situação ao operador aquando do primeiro contacto.

Após ser vacinado, e para pedir o serviço de regresso à sua casa, os utentes devem voltar a contactar o mesmo número de telefone disponibilizado pela autarquia e referir a mesma informação solicitada e identificada para então se processar a viagem de ida.

O pedido de táxi sem custos pode ser solicitado pelos residentes em Lisboa que reúnam estas condições, pela junta de freguesia onde habitam ou mesmo pelo próprio centro de vacinação atribuído.