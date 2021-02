Em momentos de insegurança, podermos partilhar uma refeição preparada à mão com aqueles que mais amamos é uma verdadeira bênção.

Mia Couto diz que cozinhar é uma forma de amar os outros. Eu concordo e penso sempre que é também uma forma de nos sentirmos amados quando podemos ver estampada a felicidade e o prazer no rosto de cada uma dessas pessoas.

Esta é uma daquelas receitas simples que precisam de tempo mas valem a pena. Tem como base um dos meus ingredientes umami de eleição, os cogumelos, e no topo da lista de inverno, e alimentos good mood, as lentilhas e as nozes, uma excelente fonte de folato, que é essencial para que o cérebro funcione adequadamente e também atua na capacidade cognitiva, mental e emocional. Age como um complemento no processo de produção de serotonina, que é responsável pelo bom humor.

Confesso que metade do pacote vai antes de finalizar a receita. Se não tiver nozes, coloque o que lhe apetecer ou tiver disponível e gostar. A ideia é conferir alguma crocância.

Loaf de Lentilhas com Cogumelos e Noz

Ingredientes

- 2 copos de lentilhas (usei vermelhas, mas pode usar castanhas)

- 1 talo de aipo

- 1 chalota ou cebola pequena

- 1 dente de alho

- 1 fio de azeite

- 1 cenoura média

- 6 cogumelos cortados em pedaços ou laminados

- 1 ovo batido

- 1 ou 2 mãos-cheias de miolo de noz picado grosseiramente

- flor de sal q.b.

- pimenta-preta de moinho q.b.

- 1 colher de café de cominhos

- flocos de pimenta-de-caiena

- orégãos do campo

Método

Leve as lentilhas ao lume cobertas de água, previamente lavadas para retirar sujidade ou pedrinhas. Não é necessário demolhar. Deixe cozer durante 25 minutos. Pode usar um caldo de vegetais ou então adicionar um bocado de aipo e cenoura na água da cozedura.

Prepare o mirepoix com cenoura, aipo e cebola. Pode picar tudo à mão ou optar pela 1-2-3, só não deixe triturar muito. Leve ao lume numa frigideira com um fio generoso de azeite extravirgem e um dente de alho esborrachado (a ideia é perfumar o azeite).

Pré-aqueça o forno.

Adicione os cogumelos ao mirepoix. Eu só tinha Portobello e Paris, mas aconselho a misturar os que quiser e tiver. Envolva para tomarem sabor e desligue o lume.

Quando as lentilhas estiverem cozinhadas, retire todo o excesso de água e envolva no preparado dos cogumelos. Adicione o ovo, retifique os sabores, ajuste o sal e a pimenta e coloque as nozes. Envolva bem todo o preparado e coloque numa forma de bolo inglês, revestida de papel vegetal (eu gosto de untar a forma com um bocado de azeite antes do papel vegetal).

Leve ao forno por 45 minutos. Retire e deixe descansar 5 minutos. Corte às fatias e sirva com orégãos e pimenta-de-caiena. É ótimo para acompanhar outros pratos ou apenas assim, ou até com uma salada fresca para prato principal.

Dica:

Note que os cogumelos deitam água, o que pode afetar a consistência do loaf. Pode acrescentar 3 a 4 colheres de sopa de aveia.