O Sindicato dos Jornalistas (SJ) lançou um comunicado neste domingo a repudiar as "agressões verbais" dirigidas a um jornalista, após a partida entre FC Porto e Sporting CP. Em causa esteve um jornalista que "foi humilhado pelo treinador do Futebol Clube do Porto e insultado pelo assessor de comunicação", acrescentando que o mesmo tinha, depois, à sua espera um outro funcionário do clube, que "continuou com os insultos".

"Já no exterior da zona destinada à imprensa, encontravam-se vários elementos da estrutura portista e os insultos prosseguiram. O jornalista foi ainda perseguido por um assessor, ao longo de vários metros, sempre sendo alvo de agressões verbais", pode-se ler no comunicado do Sindicato, que denuncia ainda esta "tentativa de assédio ao jornalista", realçando que "uma sala de imprensa é um espaço de liberdade, onde as questões podem e devem ser feitas, e não pode ser um local de intimidação e censura".

"Além disso, as fontes têm ao seu dispor mecanismos de queixa em relação ao trabalho dos jornalistas, sendo completamente desnecessário este tipo de atitudes", concluiu o SJ.