É um dos jogos mais marcantes da liga inglesa, mas a partida de domingo à tarde não teve um único golo.

A primeira parte manteve-se equilibrada, com as melhores oportunidades do lado do Chelsea.

Ao início da segunda metade, De Gea aqueceu as mãos e impediu o primeiro golo dos blues. O ritmo prometia, mas nenhuma das equipas foi capaz de bater o guarda-redes contrário, e o resultado acabou mesmo num empate a zeros.

Com este marcador, o Manchester United fica a 12 pontos dos líderes da tabela classificativa, e vê cada vez mais longe o título da Premier League. O Chelsea, por sua vez, fica a um ponto de atingir o quarto lugar, ocupado pelo West Ham.