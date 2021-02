A imprevisibilidade da Premier League é um dos fatores que a torna uma das ligas mais emocionantes do mundo.

O Arsenal de Mikel Arteta, que tem ficado muito aquém do expectável nesta temporada da Premier League, foi a Leicester vencer a equipa da casa, que estava a 15 pontos de distância.

O Leicester City pôs-se em vantagem aos 6 minutos, com um golo de Youri Tielemans. Aos 39 minutos, no entanto, o brasileiro David Luiz regressou à igualdade no marcador, com assistência de Willian.

Já nos descontos da primeira parte, Ndidi bloqueou a bola com as mãos dentro da área do Leicester City, e foi cedida grande penalidade ao Arsenal. Lacazette bateu e completou a reviravolta dos gunners no marcador.

No início da segunda parte, o Leicester City entrou com vontade de recuperar a distância perdida, mas o Arsenal não baixou os braços, e aos 52 minutos Pepe finalizou uma brilhante jogada, e fez o três a um para os gunners.

A equipa de Ricardo Pereira deu luta, mas não foi capaz de alterar o marcador, e o Arsenal acabou por sair com os três pontos do King Power Stadium.