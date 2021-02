O SL Benfica lançou um breve comunicado, desmentindo o "mau ambiente entre os jogadores e equipa técnica liderada por Jorge Jesus", fruto das quatro partidas seguidas sem uma única vitória para o Benfica.

O técnico não irá fazer a antevisão ao jogo com o Rio Ave, de forma a poder estar, ao mesmo tempo, na BTV, a dar declarações. O clube da Luz justificou ainda esta realidade, dizendo que "é falso que Jorge Jesus tenha sido protegido de ser questionado por vários jornalistas na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Rio Ave".

"Sendo dia de aniversário, e estando desde há vários dias anunciada uma entrevista do presidente sobre o atual momento do clube, não faria sentido Jorge Jesus marcar presença, três horas antes, numa conversa alargada com a comunicação social. Seguindo esse propósito, optou-se por uma declaração do treinador à BTV", conclui ainda o comunicado.

O SL Benfica enfrenta o Rio Ave na segunda-feira, às 19h00.