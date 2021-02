FC Porto e Sporting empataram (0-0), este sábado, no Dragão, em jogo a contar para a 21.ª jornada da I Liga.

Depois de uma primeira parte sem golos e que deixou muito a desejar para um clássico, a segunda parte não trouxe mudanças ao resultado final, ainda que as oportunidades tenham aumentado para as duas equipas.

O Sporting segue assim isolado no primeiro lugar do campeonato, com 55 pontos. O FC Porto mantém o segundo lugar, com 45 pontos, apenas a dois pontos do SC Braga, que está em terceiro lugar, e que joga amanhã com o Nacional, podendo ultrapassar os dragões na tabela, caso consiga a vitória.