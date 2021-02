Numa entrevista concedida ao médico argentino Nelson Castro, publicada este sábado pelo diário La Nácion, o Papa Francisco confessou que não teme a morte e que espera encontrá-la em Roma. Entre vários temas, Francisco disse ainda que ouve Bach quando se sente ansioso.

A entrevista foi realizada a 16 de fevereiro de 2019, em Roma, mas só agora foi publicada. Questionado sobre a forma como imagina a sua morte, o Papa foi claro: "Sendo Papa, seja no cargo ou emérito. E em Roma. Não vou voltar para a Argentina", confessou na altura, admitindo que pensa na morte, mas que não lhe causa “medo algum”.

O sumo pontífice, de 84 anos, falou também de alguns problemas de saúde que teve ao longo da sua vida, nomeadamente sobre uma neurose ansiosa de que sofre.

"A minha ansiedade está bastante controlada. Quando me deparo com uma situação ou tenho de enfrentar um problema que me causa ansiedade, eu ataco-a. Tenho vários métodos para o fazer. Um deles é ouvir Bach. Isso acalma-me e ajuda-me a analisar os problemas de uma maneira melhor. Confesso que ao longo dos anos consegui colocar uma barreira à entrada da ansiedade no meu espírito. Seria perigoso e prejudicial para mim tomar decisões num estado de ansiedade", afirmou.

Segundo o Papa, o estudo da psicologia "é necessário para um padre" e admitiu que necessitou da ajuda de um psiquiatra durante um momento mais delicado da sua vida - quando, durante a ditadura, teve de esconder pessoas para tirá-las do país e salvar as suas vidas.