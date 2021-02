Os dois buldogues franceses de Lady Gaga, que tinham sido roubados num ataque à mão armada, já foram entregues aos representantes da cantora, depois de uma mulher ter deixado os animais são e salvos numa esquadra de polícia, esta sexta-feira.

Segundo a polícia de Los Angeles, Gustav e Koji foram entregues por uma mulher, que não foi identificada, numa esquadra da cidade. Contudo, os dois homens suspeitos do sequestro dos animais e da tentativa de homicídio de Ryan Fischer, o empregado da cantora que passeava os cães no momento do ataque, ainda não foram encontrados.

Recorde-se que depois do ataque, Lady Gaga ofereceu 500 mil dólares a quem entregasse os cães.

Tudo aconteceu quando Ryan Fischer passeava três cães da artista, Koji, Miss Asia e Gustave, na região de West Hollywood, em Los Angeles. Durante o passeio, o profissional foi abordado por dois homens, que conduziam um BMW. Ryan evitou a todo o custo que os animais fossem levados e acabou por ser alvejado. Os suspeitos conseguiram levar dois dos três animais, que agora estão de volta a casa.

