A PSP terminou com uma festa ilegal, com cerca de 25 pessoas, numa residência em Évora, esta sexta-feira.

Em comunicado, este sábado, a força de segurança revela que recebeu uma denúncia pelas 19H45 do dia de ontem, e deslocou-se à residência, por haver suspeita da realização de uma festa ilegal com várias pessoas no seu interior.

“Ao chegar ao local foi possível apurar que de facto aí estava a acontecer uma festa de aniversário com cerca 25 pessoas no seu interior. Após ter sido ordenado o término da mesma e os participantes terem saído para o exterior, aqueles que não eram moradores foram identificados e abandonaram local, tendo sido informados que a sua conduta não era permitida face ao estado de emergência em vigor”, lê-se.

Da ação da PSP resultou a autuação de 10 pessoas pelo incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário, tratando-se estas dos adultos responsáveis em termos contraordenacionais, sendo que as restantes pessoas eram crianças e adolescentes.