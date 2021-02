O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) aprovou, esta sexta-feira, o acordo de emergência na TAP, adiantaram vários tripulantes à agência Lusa.

Recorde-se que o SNPVAC anunciou, em 06 de fevereiro, um acordo coletivo de emergência com a TAP, que passava por reduzir os despedimentos para 166 tripulantes, face aos 746 inicialmente previstos, no âmbito do processo de reestruturação da companhia.

O acordo alcançado com os tripulantes prevê ainda cortes salariais de 25% em 2021, 2022 e 2023, ao passo que, em 2024, a redução é de 20%. Por outro lado, estes os cortes na remuneração não afetam salários inferiores a 1.330 euros, exceto em 2021, em que o limite sem redução é de 1.200 euros, acrescidos de seis dias por mês de uma variável retributiva.

Ficou ainda estipulado que a tripulação prestará serviço a bordo, que poderá ser "ajustado e adequado às tripulações agora definidas", além da criação de “uma comissão para acompanhamento das novas cargas de trabalho e do serviço geral a bordo".

A redução do período normal de trabalho será transversal a todos os tripulantes: 15% em 2021, 10% em 2022 e 5% em 2023.