O futebolista Fábio Coentrão faz parte do "pior onze da história" do Real Madrid, segundo o diário desportivo AS. O jornal espanhol publicou, esta sexta-feira, a lista daqueles que considera terem sido os piores jogadores do clube madrileno.

Fábio Coentrão chegou ao Real Madrid em 2011, depois de uma transferência do Benfica por 30 milhões de euros. O jogador foi uma aposta do então treinador do clube espanhol, José Mourinho.

"Uma pena, porque prometia muito. Cada minuto que jogou custou ao Real Madrid 50 mil euros – cada minuto!. E jogou apenas 32 por cento dos jogos possíveis desde que chegou ao clube. Com Mourinho, teve exibições muito boas no Real Madrid. Tanto assim é, que era titular à frente de Marcelo nos jogos mais importantes", lê-se no AS.

Além de Coentrão, fazem parte da lista os seguintes nomes: Bizarri, Carlos Diogo, Cassano, Drenthe, Elvir Baljic, Faubert, Gravesen, Pablo García, Spasic e Woodgate.