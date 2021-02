Espanha registou, esta sexta-feita, 8.341 casos do novo coronavírus e 329 vítimas mortais, de acordo com dados do Ministério da Saúde espanhol.

Em relação à véspera, há uma diminuição do número de novos casos, menos 1.227, e do número de óbitos, menos 16.

O país já administrou 3.605.635 doses da vacina contra a covid-19, sendo que 1.243.783 pessoas já receberam as duas doses.

Desde o início da pandemia, Espanha já registou 3.188.553 infeções e 69.143 pessoas morreram devido a complicações associadas à doença.