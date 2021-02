As autoridades de saúde italianas atualizaram, esta sexta-feira, o total de diagnósticos confirmados de covid-19 no país para 2.888.923, depois de terem sido registadas 20.499 novas infeções nas últimas 24 horas.

No mesmo período ocorreram, devido à doença, mais 253 óbitos, elevando o número de vítimas mortais, desde o início da pandemia, para 97.227.

Em relação aos dados de ontem, houve um aumento nos contágios diários, na quinta-feira foram registados 19.871 casos, mas os óbitos desceram, pois o balanço anterior dava conta de 308 mortes associadas à doença.

Atualmente, as regiões de Emília-Romanha, Ligúria, Toscana, Campânia, Molise, Abruzzo, Úmbria e as províncias autónomas de Bolzano e Trentino estão a ‘laranja’, que se traduz num risco intermédio de transmissibilidade. Já o resto do país permanece surge a ‘amarelo’, de baixo risco. Neste momento, não há qualquer região sinalizada a ‘vermelho’.