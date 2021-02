O Reino Unido registou, esta sexta-feira, 8.523 casos do novo coronavírus e 345 vítimas mortais, de acordo com dados do Departamento de Saúde e de Assistência Social britânico. Em relação ao dia de ontem, há uma diminuição do número de novos contágios – menos 1.462 –, mas um aumento do número de óbitos – mais 22. É o quarto dia consecutivo que o número de novas infeções se mantém abaixo das 10 mil.

Atualmente há 15.485 doentes internados nos hospitais britânicos, 1.117 admitidos no último dia. Do total, 2.047 estão internados em unidades de cuidados intensivos. O número de internados diminuiu em relação à véspera, quando existiam 16.059 infetados nos hospitais.

O Reino Unido já administrou 19.177.555 doses da vacina contra a covid-19 e 736.037 pessoas já receberam a segunda dose.

Desde o início da pandemia, as autoridades britânicas deram conta de 4.163.085 infeções e 122.415 pessoas morreram num período de 28 dias após terem testado positivo.

The #COVID19 Dashboard has been updated: https://t.co/NksBC7dY3d



On Friday 26 February 2021, 8,523 new cases and 345 deaths within 28 days of a positive test were reported across the UK.



A total of 19,177,555 people have now received the first dose of a #vaccine. pic.twitter.com/UYxJC4ERHP