A pandemia provocada pela Covid-19 é a maior crise a seguir à Segunda Grande Guerra Mundial. Uma crise de saúde pública, cujo impacto económico e social vai demorar a ultrapassar.

Alguns podem afirmar que já podemos ver os contornos de um mundo pós-pandemia. Com a vacinação a aumentar nos EUA, na UE, no Reino Unido, em Israel e EAU avançando para a imunidade de grupo é fácil imaginar o regresso à normalidade. Mas podemos estar a ver um falso amanhecer.

Apesar dos grandes progressos feitos com as vacinas, a verdade é que, com a trajectória actual, nunca conseguiremos derrotar a Covid-19. Segundo a UNICEF, a este ritmo de produção e distribuição o mundo só estará vacinado dentro de sete anos. Se assim for, não haverá imunidade de grupo e o tempo permitirá novas mutações perigosas do vírus, que levarão os países a ter de enfrentar novos surtos e obrigarão a decisões difíceis entre novos confinamentos ou novas vagas de doença e morte.

Enquanto a vacinação decorre, mais depressa ou mais devagar, um pouco por todo o mundo, há o continente africano quase excluído. Que estratégia deve ter a ONU (OMS) passando pelos blocos mais poderosos G7 e G20? Não podemos esquecer que enquanto houver vírus num local, num país, num continente, haverá vírus em todo o mundo. E com cada vez mais variantes a propagarem-se.

O problema essencial está na forma como a vacina está a ser distribuída em todo o mundo. Não é onde faz mais falta mas onde há mais dinheiro. Os países mais ricos pagaram centenas de milhões de doses em números muito superiores ao que realmente precisam.

O Canadá, por exemplo, encomendou o suficiente para vacinar cinco vezes os 38 milhões de habitantes. Porém, os 200 milhões de habitantes da Nigéria não receberam uma única vacina. E em Israel país onde a vacinação está mais avançada em todo o mundo -mais de 46% de seus 9 milhões de habitantes foram vacinados – pagou o dobro do preço da União Europeia (UE).

A UE, onde a opinião pública pressiona por mais vacinas, já contratou doses que dão para duas vezes e meia a sua população. Contudo, a Comissão Europeia, em desespero pela redução das entregas no trimestre pela Pfzer e AstraZeneca, anunciou o controlo de exportações, que afinal não era para levar a sério, foi somente um estratagema para justificar contratos desastrados que permitiram aos fornecedores fazerem o que quisessem.

A vacinação dos europeus será o verdadeiro plano de recuperação, pois as vacinas estão a ter um impacto mais profundo sobre esta pandemia do que qualquer estímulo fiscal ou monetário, não só em termos de salvar vidas e de proteger pessoas, mas também por abrirem um caminho para a recuperação económica.

Os países mais ricos do mundo compreendem 16% da população mundial, contudo, asseguraram quase 60% das vacinas. Sobra um imenso planeta, onde a China, Rússia e Índia aparecem como os salvadores. Ou seja, como fornecedores das vacinas - aos países em desenvolvimento -, que o Ocidente não açambarcou.

Curiosamente, a Austrália, o Canadá e o Japão têm menos de 1% dos casos Covid-19, a nível mundial, mas garantiram mais vacinas, que toda a América Latina e as Caraíbas com cerca de 17% do número de casos.

Apesar de vários países africanos terem sido usados em ensaios, quase nenhum país Subsariano recebeu vacinas em quantidades significativas. Com efeito, das mais de 110 milhões de pessoas já vacinadas em todo o mundo, só 4% são de países em desenvolvimento, quase todas da Índia.

Os planos de produção das vacinas aprovadas nos EUA e na UE, as da Pfizer, AstraZeneca e Moderna, só protegerão em 2021 um terço do mundo. Outras vacinas, como as russas e as chinesas, também ainda não asseguram a vacinação sequer dos seus próprios países.

Existe um bloqueio à produção que tem uma origem clara. As empresas detentoras das patentes (por 20 anos) não querem envolver outras. Na Índia, onde estão as filiais com maior capacidade, há uma única empresa a produzir. Aquelas três empresas querem maximizar os seus lucros com a patente e com a produção. O resultado é que só 43% da capacidade produtiva mundial estão a ser usados.

A economia mundial está tão interligada que ter grandes regiões ainda a sofrer com Covid-19 produzirá entraves e perdas económicas que afectarão toda a população mundial, das quais cerca de metade poderão vir a ser suportadas pelos países mais ricos do mundo, de acordo com um estudo da Câmara de Comércio Internacional. E o mesmo estudo estima que os países mais ricos recuperariam cinco dólares na produção económica por cada dólar investido em vacinas para os países em desenvolvimento.

Apesar destas realidades o nacionalismo das vacinas contra a Covid-19 prejudica todos e é autodestrutivo, sendo de lamentar que os países pobres ainda estejam praticamente sem vacinas.

O acesso às vacinas pode ser comparável ao acesso a armas militares em termos estratégicos. É uma oportunidade de fortalecer as alianças, melhorar a posição política e aumentar o prestígio de um país.

Importa ser claro. É compreensível que os países ricos queiram vacinar primeiro as suas populações. Mas não havendo doses suficientes para todos, nos primeiros anos, os mecanismos para fazer uma distribuição justa de recursos escassos vão ser de extrema importância.

Para o mundo poder recuperar mais depressa, tem de recuperar em conjunto. Tem de se agir de forma racional e sensata, com uma perspectiva de solidariedade, criando instrumentos que garantam que a doença é erradicada mais depressa em todo o mundo.

Neste contexto, a iniciativa global COVAX (190 países) - a aliança da OMS para as vacinas -, destinada a fazer chegar vacinas contra a Covid-19 aos países mais pobres, oferece um quadro forte para a acção.

Os EUA e UE podem ir mais longe utilizando aquela iniciativa como plataforma para potenciar as suas capacidades únicas, unindo vários países em torno de um problema comum. Este objectivo poderá ter sido atingido na última reunião do G7 promovida por Boris Johnson.

Nessa reunião virtual, os mais industrializados – com a participação da Austrália, a Coreia do Sul e a Índia -, depois de andarem a competir pelas vacinas, discutiram uma distribuição equitativa e estratégias para prevenir futuras pandemias. Com o Presidente dos EUA, a renovar o espírito de multilateralismo.

Aquela reunião constituiu também uma oportunidade para coordenar a procura de vacinas, de modo a evitar-se uma corrida desenfreada, pretendendo resolver a competição entre os Estados, que poderá levar a sérias fracturas políticas entre parceiros tradicionais. E reflecte igualmente uma outra agenda política, que é partilhada especialmente por Joe Biden. A de impedir as ambições geopolíticas dos principais rivais dos EUA e dos seus aliados ocidentais.

Enquanto isso, Rússia e China fazem um caminho paralelo, procurando com as suas vacinas aumentar a influência que têm no mundo.

A impossibilidade de acesso às vacinas por parte das populações dos países mais pobres provocará o agravamento dos desequilíbrios entre regiões do globo, que é um dos maiores riscos que temos à nossa frente. Só estaremos seguros quando estivermos todos seguros.

A vacinação é um importante instrumento de saúde pública global, mas que só funcionará se houver compromisso, cooperação, responsabilidade e solidariedade.

