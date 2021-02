O rei emérito de Espanha, Juan Carlos I, atualmente a viver em em Abu Dhabi depois de ter sido alvo de investigações judiciais, pagou cerca de 4,4 milhões de euros às autoridades fiscais espanholas para regularizar a sua situação.

A informação foi avançada pelo advogado de Juan Carlos, que adiantou que o pagamento se destina a saldar a dívida que tinha com o Ministério das Finanças de Espanha, pelo dinheiro de que beneficiou da Fundação Zagatka, para o pagamento de voos de jatos particulares.

"A apresentação das autoavaliações complementares corresponde ao rendimento proveniente do assumir, pela Fundação Zagatka, de determinadas despesas de deslocações e serviços prestados por Sua Majestade, da qual poderão decorrer determinadas obrigações fiscais regularizadas", lê-se no comunicado do advogado Javier Sánchez-Junco.

Sublinhe-se que esta é a segunda declaração voluntária apresentada pelo rei emérito, a primeira foi em dezembro passado, tendo liquidado uma dívida às Finanças de 678.393 euros.