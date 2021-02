Foi encontrado um corpo num trilho numa falésia, durante a noite passada, dia 25 de fevereiro, na Zambujeira do Mar, concelho de Odemira. Segundo anunciou a Autoridade Marítima Nacional, o Comando-local da Polícia Marítima de Sines recebeu um alerta através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo, "a informar que se encontrava um corpo num trilho numa falésia".

"O óbito foi declarado no local pela Delegada de Saúde de Sines, não sendo possível identificar a identidade da vítima nem determinar as causas da morte, tendo o corpo sido removido do local com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Odemira e transportado posteriormente pela Cruz Vermelha de Colos para o Instituto de Medicina Legal do Hospital de Beja", lê-se.

O piquete da Polícia Marítima foi ativado de imediato para o local e a Polícia Judiciária de Portimão contactada. No local, esteve ainda a Guarda Nacional Republicana. .