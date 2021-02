A Polícia Judiciária (PJ), no âmbito do combate ao crime violento, identificou um grupo suspeito da prática dos crimes de roubo com arma, sequestro e incêndio, ocorridos no concelho de Olhão, no início do mês de fevereiro.

Em comunicado, esta sexta-feira, a PJ explica que a forte indiciação “permitiu às autoridade judiciárias competentes, sustentar a emissão de mandados de detenção a dois suspeitos, com idades compreendidas de 25 e 35 anos”.

A operação policial foi desenvolvida ao início da manhã do dia de ontem e levou à localização e detenção dos arguidos, em Loulé.

A investigação prossegue com vista à identificação e localização dos restantes suspeitos, bem como estabelecer a eventual relação dos mesmos com outros crimes semelhantes, recentemente praticados na zona de Loulé.

Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.