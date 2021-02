Ostras por companhia

Esta semana regressei à Guiné Bissau, país que adoro. Sobretudo pelas paradisíacas ilhas Bijagós. Pedi para que, desta vez, pudesse conhecer as raízes, as tribos e populações locais e que se possível pudesse assistir a uma cerimónia tribal e submeter-me aos respetivos rituais.

África encerra em si mesma o melhor e o pior que existe no universo. Um mar de oportunidades, de sonhos e paisagens únicas que vivem paredes meias com uma pobreza que nos faz sentir envergonhados por permitirmos que aquilo ainda exista entre nós. Ainda esta semana tive oportunidade de visitar tabankas (pequenas aldeias ou lugares) onde não existem as condições mínimas que, ao dia de hoje, se exigem para que um ser humano viva dignamente. Arrepia a pele de qualquer pessoa que assista a um cenário de miséria que pensei já não existir. Ali, a poucos metros de praias idílicas, escondidas na floresta, vivem famílias sem casa de banho, em casas que mais se assemelham a capoeiras. Espaços que parecem retirados do filme Mad Max, com tachos e panelas em cima de fogueiras improvisadas, crianças a brincar com o que podem, sem que se lhes vislumbre qualquer futuro. Pessoas esquecidas e sem oportunidades.

No meio disto tudo há espaço para sorrir? Não sei como, mas há. Deixo aqui uma história que o comprova. Fui avisado pelo meu amigo Dakosta que esse meu interesse iria revelar situações que me iriam eventualmente chocar. Ainda assim, decidi prosseguir. Numa longa caminhada pela praia, que envolveu uma grande aventura que contarei numa outra oportunidade e que incluiu o regresso já noite cerrada de boleia numa canoa de pescadores que ia virando várias vezes percorri trilhos e caminhos inimagináveis. Onde povoações trabalham tudo o que podem para sobreviver mas que esse tudo dá muito pouco no bolso ao fim do dia. Na realidade não dá para nada.

Numa das famílias que conheci, o impacto que tive com a Domingas foi imediato. Primeiro porque a encontrei a assar ostras, que é o prato que mais me enche as medidas quando aqui venho. Uma senhora a quem não perguntei a idade mas que deveria andar na casa dos 40. Sozinha com o filho que não tinha mais de 8. Os pingos de suor cobriam-lhe a cara e os braços de tal forma que na primeira abordagem pensei que teria um problema de pele. A barraca composta por 4 paus e um teto de canas servia para pendurar roupa esburacada de tanto uso e cobria uma fogueira com dois tachos de metal onde se encontravam as ditas (ostras). Perguntei-lhe pela vida. Percebi pelos seus olhos que estava agora um pouco melhor com a nossa companhia. Não precisava de me dizer o quanto se esfalfava para ganhar uma miséria, a pirâmide de conchas de ostras que lhe faziam de papel de parede falavam por si. Explicou-me que ganhava a vida a vendê-las a um preço ridículo e que para além de ter perdido os seus maiores clientes (as duas unidades hoteleiras da zona) ainda tinha visto irem embora as suas mais fieis colaboradoras. As duas filhas.

Agora, sem clientes, passava o dia a descascá-las e a fumá-las de imediato para que durassem mais tempo. Quando se apercebeu que adorava o petisco pediu um minuto para depois aparecer com um balde que colocou ao contrário para se sentar “o convidado”. Insistiu várias vezes para que desfrutasse das que pudesse com um ar tão doce e sincero, tão humilde mas ao mesmo tempo tão puro e verdadeiro que me tive que conter várias vezes para não desabar num choro compulsivo. Ao ver que eu estava emocionado com a situação tocou no meu braço e sorriu para mim como quem diz, “está tudo bem”. Agradeceu a visita e só lamentou a nossa falta de tempo. Afinal de contas só queria um pouco de companhia.