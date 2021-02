Os dados económicos não são animadores. As projeções têm sido revistas e o ministro das Finanças já prepara terreno para uma revisão em baixa do PIB em 2021. Era expetável?

É claro que era expetável, não me surpreende nada quando estamos há um mês em confinamento. Mas é sempre importante lembrar que o que causa a crise é o vírus. É evidente que, mesmo que o Governo não tivesse decretado o confinamento... e não estou a dizer se devia ou não, mas com os números que tínhamos há um mês e com a situação que se via nos serviços de urgência dos hospitais, aliada ao facto de as pessoas estarem com medo, isso significa que não vão para a rua, não compram nem trocam, o que causa uma crise em si. Quando o Governo intervém para impor um confinamento, e agora, ainda por cima, o prolonga, aparentemente sem se perceber muito bem porquê, é evidente que a economia se ressente. A partir do momento em que entrámos, em janeiro, naquela situação de caos, mesmo que o Governo não tivesse feito nada, era evidente que iríamos ter uma crise. Todos os números que estavam previstos para 2021, ano que seria genericamente de crescimento, rapidamente foram ultrapassados, principalmente com esta situação no início do ano.

A pandemia veio baralhar as contas...

Claro, este é um choque verdadeiramente inédito, uma coisa que não conhecíamos, além desta propagação a nível internacional, que também gera imensa incerteza, tem muitos efeitos interligados e é evidente que isso troca as voltas a qualquer pessoa. E troca ainda mais as voltas quando entramos numa situação de pico, como estávamos há um mês, e isso cria uma situação de caos, e o caos cria comportamentos mais extremos, que ainda são mais difíceis de prever. Sem contar que Portugal está sempre numa enorme incerteza em relação ao seu crescimento económico por causa do turismo. Enquanto não tivermos o turismo de volta – e não temos qualquer maneira de prever quando isso vai acontecer porque não depende só de nós, depende muito de tudo o que está a acontecer em outros países e das regras que estes impõem aos seus residentes para entrarem e saírem, etc. –, tudo isso gera um tal nível de incerteza que é normal que as previsões saiam enganadas. Mas as previsões económicas são sempre um negócio muito falível. As previsões do FMI têm geralmente um erro médio de 2,8 pontos em tempos normais. Agora, as previsões são ainda mais difíceis porque estamos a tentar prever o que vai resultar de um comportamento completamente descentralizado de vários milhões de pessoas e de vários milhares de empresas. Como é evidente, não se pode ter uma previsão muito certa. Em tempos normais, em que a economia se está a comportar de uma maneira mais ou menos razoável, expetável, consegue-se ter aí umas balizas e fazer umas contas.

A economia portuguesa estava praticamente assente no turismo. Isso prova que a estratégia estava errada e que se deveria ter apostado em outros setores?

O que é isso de apostar em outros setores? O facto de a nossa economia ter uma grande dependência do turismo – a OCDE calcula que seja cerca de 12% do PIB em 2019 – é uma decisão centralizada. É o resultado do que acontece a um conjunto de pessoas de um país que veem ali uma oportunidade. O que aconteceu foi que houve um boom do alojamento temporário, aliado ao aparecimento de voos mais baratos, e Lisboa, de repente, ficou na moda. O que quero dizer é que foi o resultado de uma série de fatores: as pessoas aproveitaram esse momento e foram começando a criar microempresas nesse setor, quer na área do alojamento, quer na área das visitas turísticas, etc. Também grande parte da restauração estava muito ligada a essa dinâmica de rua, sobretudo nas grandes cidades, onde havia uma presença muito forte de turistas. Tenho alguma dificuldade em chamar a isso uma opção estratégica da nossa economia. Acho que foi uma oportunidade que as pessoas viram para conseguirem sair da crise em que estivemos mergulhados entre 2009 e 2012. O que podíamos fazer de diferente? O turismo tem um grande problema: não só nos expôs a este risco gigantesco como está muito exposto a outras crises que possam surgir, como é o caso do problema da emergência climática, que pode levar a desastres ambientais. Todas estas situações podem levar a disrupções momentâneas nessa área de exportação de serviços porque ela obriga à mobilidade das próprias pessoas. E, como tal, é um setor que está sempre sujeito a riscos porque qualquer disrupção na ordem das coisas pode levar a que as pessoas não queiram ou não possam viajar. Esse é um dos problemas ligado ao turismo; outro problema é que o emprego associado a este setor não é de grande qualidade. São empregos precários, com salários relativamente baixos, e isso faz com que se exponha as pessoas a uma crise maior. O que sabemos desta crise é que as pessoas que não tinham uma relação muito estável com o mercado de trabalho foram as que ficaram mais desprotegidas. O que é preciso fazer para ser diferente? Portugal precisa de ter melhores salários e de ter emprego de melhor qualidade, mas para isso é necessário criar empregos de alto valor acrescentado e é preciso ter capacidade financeira, capital humano, capacidade de inovação, criatividade. O pior nesta catástrofe é a gestão que temos feito desta crise. No ano passado, as crianças ficaram seis meses sem escola, e agora já lá vão cinco semanas. Desse ponto de vista, foi o pior tiro no pé que foi dado. Temos de investir no capital humano, pois é isso que faz a grande diferença e que não estamos a conseguir. É claro que isso se vai refletir a médio prazo, a não ser que peguemos numa parte substancial do dinheiro que supostamente vai chegar da União Europeia e comecemos a traçar planos de recuperação para a educação destas gerações que, neste momento, estão a ser fortemente prejudicadas por as escolas estarem fechadas.



