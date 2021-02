“O meu filho também padece de Síndrome de Ehlers-Danlos e de perturbação do espetro do autismo. Qualquer pequeno trauma pode fazer com que parta um osso ou tenha uma lesão muscular e articular”, começa por elucidar Tânia Vargas, de 30 anos, criadora da página “O Mundo do Gonçalinho”, no Facebook, e mãe da criança que precisa de vigilância a todas as horas”. É este o testemunho da mãe de Gonçalo, Tânia Vargas, cujo filho tem mais do que uma patologia, como a osteogénese imperfeita.

Esta doença, habitualmente designada de “doença dos ossos de vidro”, caracteriza-se pela deformação e fratura frequente dos ossos, quer espontânea, quer por traumatismos mínimos. Segundo o site oficial do Serviço Nacional de Saúde, “uma pessoa com osteógenese imperfeita pode ter várias dezenas ou mesmo centenas de fraturas durante a sua vida”.

Gonçalo, um menino de três anos, será um dos 660 portadores da doença em Portugal. No entanto, diagnosticados e a frequentar consultas de seguimento, encontram-se cerca de duas a três centenas de doentes.

