Com o plano de vacinação da covid-19 a sofrer contínuos ajustes, os doentes raros com doenças mais graves pedem para ser também incluídos nas fases prioritárias de vacinação. Luís Brito Avô, coordenador do Núcleo de Estudos de Doenças Raras da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna, também o defendeu publicamente num artigo publicado nos últimos dias. Até agora não houve resposta nem da task-force nem da comissão técnica de vacinação, diz ao i Joaquim Brites, presidente da Aliança Portuguesa de Associações de Doenças Raras. “Enviámos seis emails e nem uma confirmação de leitura”, lamenta. O problema com o atual plano não são os critérios que definem os doentes de risco considerados prioritários nesta fase de vacinação, como ter doença respiratória com suporte de ventilação ou doença cardíaca grave, mas ter-se limitado o alcance a doentes com mais de 50 anos. Muitos doentes com patologias raras têm estes diagnósticos, a maioria desde infância mas são mais novos e por isso não entram na lista de doentes a convocar para vacinação.

Há um ano fechados em casa

Joaquim Brites sublinha que no caso dos doentes com patologias raras do foro neuromuscular, muitos com necessidade de suporte de ventilação, muitas vezes a esperança de vida é inferior a 50 anos. A ausência de resposta tem gerado crescente indignação nas famílias.

