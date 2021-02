Uma doença dominou as atenções nos últimos meses. Muitas outras ficaram menos visíveis. São consideradas raras quando afetam menos de duas em cada mil pessoas, o oposto de uma pandemia. Mas quando se juntam todas as patologias hoje identificadas, e são mais de 6 mil, elas ganham outra dimensão e é para as necessidades de doentes e famílias que todos os anos alerta o Dia Mundial das Doenças Raras, que se assinala este domingo. Numa coincidência, Portugal passou esta semana os 800 mil casos de covid-19 e é esse também o número de portugueses que se estima vivam com alguma doença rara. Como foram os últimos meses?

Joaquim Brites, presidente da Associação Portuguesa de Doenças Neuromusculares e da Aliança Portuguesa de Associações de Doenças Raras, faz o balanço que tem chegado às associações: mais dificuldades no acesso a consultas, menos sessões de fisioterapia, possivelmente mais atrasos nos diagnósticos. Ser um doente raro, apesar de melhorias na resposta ao longo dos anos, continua a significar diagnósticos mais complexos e lentos e pertencer a uma minoria, com tudo o que isso implica. E ter um diagnóstico na família, como é o seu caso – pai de um jovem de 29 anos com distrofia muscular de Duchenne –, uma luta constante para inverter os ângulos da atenção.

A data assinala-se, assim, este ano com uma sensação de retrocesso, descreve, que vai dos impactos físicos nos doentes às políticas de saúde. Na área das doenças neuromusculares, a que mais tem acompanhado, a diminuição das sessões de fisioterapia nos hospitais, que são a resposta para a maioria dos doentes, já que na maioria das clínicas não existe essa resposta diferenciada, acaba por ter o impacto mais pesado.

