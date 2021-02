Portugal de parabéns pelas vacinas para PALOP

O importante é que Portugal se comportou como o verdadeiro ponta-de-lança dos países africanos que falam português e de Timor-Leste

O Governo anunciou que 5% das vacinas que vai receber serão entregues aos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e a Timor-Leste, revelando uma atitude inteligente e humanitária com aqueles com quem tantos laços temos em comum. Há filhos, primos, cunhados entre os países que falam a língua de Camões – um dia destes não vamos poder falar no grande poeta, pois como me dizia um amigo luso-moçambicano, ainda vai ser considerado xenófobo, porque matou muçulmanos, e pedófilo esclavagista, porque escreveu poemas a negras adolescentes –, e tudo o que Portugal conseguir fazer por essa vasta comunidade, é muito bom. O ministro Augusto Santos Silva não revelou, que tenha visto, se esses países pagarão as referidas vacinas ou não, mas essa questão só é importante se Portugal pagar e puder acompanhar a distribuição das mesmas, o que será uma missão quase impossível, pois se não conseguimos fazê-lo entre portas como iremos ver o que se passa nos outros países? O importante é que Portugal se comportou como o verdadeiro ponta-de-lança dos países africanos que falam português e de Timor-Leste.

