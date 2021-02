O Presidente da República recebeu em audiência no Palácio de Belém, esta quinta-feira, a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados.

A bastonária, Paula Franco, “transmitiu as preocupações da Ordem, quer no contexto dos tempos difíceis que vivemos, quer de âmbito mais estrutural, bem como as ações que a Ordem planeia por em prática durante o processo de retoma económica”, segundo a nota publicada no site da Presidência.