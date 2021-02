A viagem do Benfica pela Liga Europa ficou pelos 16-avos-de-final, após ter perdido frente ao Arsenal por três bolas a duas. O Arsenal colocou-se em vantagem logo aos 21 minutos, com golo de Aubameyang. Perto do fim da primeira parte, no entanto, Diogo Gonçalves bateu com classe um livre direto e atingiu a igualdade no marcador.

A seguir ao intervalo, Aubameyang até conseguiu bater Helton Leite, mas o golo foi invalidado por posição irregular. Aos 63 minutos, Rafa Silva aproveitou a prenda de Ceballos e fez o dois a um para o Benfica, que já cheirava os oitavos-de-final da Liga Europa. O Arsenal, no entanto, não se deu por vencido, e Kieran Tierney atingiu o empate no marcador aos 67 minutos.

Finalmente, já nos instantes finais da partida, Aubameyang bisou e deu a vitória ao Arsenal, que segue assim para os oitavos-de-final da Liga Europa, ao passo que o Benfica fica, pelo segundo ano consecutivo, pelos 16-avos.

Em Roma, o Sporting de Braga voltou a sofrer frente à equipa orientada pelo antigo técnico arsenalista Paulo Fonseca.

Os romanos puseram-se em vantagem aos 24 minutos, com golo de Dzeko, e o resultado manteve-se até ao intervalo. Na segunda parte, grande penalidade para a Roma, que Lorenzo Pellegrini bateu e acabou por falhar. Aos 75 minutos, no entanto, a equipa da capital italiana conseguiria mesmo aumentar a vantagem, e Carles Perez fez o dois a zero. Nos instantes finais da partida, Bryan Cristante acertou na própria baliza, e deu ao Braga o único golo nas duas mãos.

Finalmente, já nos descontos, Borja Mayoral aumentou ainda mais a vantagem da Roma, que acabou por vencer, no resultado final, por cinco bolas a uma.

Outros jogos

O Bayer Leverkusen foi derrotado pelo Young Boys por duas bolas a zero e acabou fora da Liga Europa, após ter perdido na primeira mão por quatro a três.

Também o Leicester City, onde joga o internacional português Ricardo Domingos, ficou de fora desta competição, após ter sido derrotado, em casa, pelo Slavia Praga, por duas bolas a zero. Na primeira mão, na República Checa, as duas equipas foram incapazes de inaugurar o marcador.

O AC Milan passou para os 'oitavos' da Liga Europa, mas foi um duelo renhido com o Estrelha Vermelha. A primeira mão levou a um empate a duas bolas, e a segunda mão voltou a ver um empate, desta vez a uma bola, o que permitiu ao Milan usufruir da vantagem dos golos fora para vencer a partida e seguir em frente no campeonato.