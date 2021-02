Agora, chamem-me Cabeça de Batata. A fabricante de brinquedos norte-americana, Hasbro, vai alterar o nome de uma das personagens emblemáticas da saga dos filmes Toy Story, o Sr. Cabeça de Batata, em inglês, Mr. Potato Head, retirando o senhor do seu nome completo.

A empresa quer dar um nome mais neutro à personagem e a mudança vai acontecer já este ano. Segundo a fabricante, o boneco “precisava de uma transformação mais moderna”, tendo já 70 anos de existência, informa a Association Press.

A Hasbro vai atualizar as suas marcas clássicas para conseguir atrair novas crianças. Para se adaptar aos novos tempos, a Barbie vai deixar de ser uma boneca branca com cabelo loiro para ter várias versões com tons de pele e formas corporais diferentes.