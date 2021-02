Como o Nascer do Sol avançou esta quinta-feira Carlos Moedas foi mesmo o nome escolhido pelo PSD para concorrer, em coligação com o CDS, contra Fernando Medina à Câmara Municipal de Lisboa nas autárquicas.

O anúncio já foi feito pelo líder do partido, que esteve reunido esta tarde, com Carlos Moedas.

"Conferimos uma enorme importância às próximas eleições autárquicas. O partido tem que ter candidatura forte à Câmara de Lisboa. Um partido da dimensão do PSD é obrigado a apresentar aos cidadãos de Lisboa uma candidatura forte para poderem escolher", afirmou Rui Rio, em conferência de imprensa.

O presidente do PSD garante que se trata de "uma decisão muito importante" para Carlos Moedas, e que estava ainda a ser "ponderada" pelo ex-comissário europeu e atual administrador da Fundação Gulbenkian.



No entanto, devido à "enorme pressão e especulação", a decisão acabou por ser antecipada: "Está tomada. É o candidato do PSD à Câmara de Lisboa", confirmou Rio.



O Presidente do PSD revelou ainda que a decisão foi comunicada ao CDS, confirmando que os dois partidos concorrem em coligação à Câmara da capital.