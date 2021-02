Nove detidos nos Camarões por suspeita de homossexualidade

Nos Camarões são proibidas práticas homossexuais, com a lei a prever penas entre seis meses e cinco anos de prisão, assim como uma multa que pode chegar aos 200.000 francos CFA (300 euros) para pessoas que tenham relações sexuais com alguém do mesmo sexo.