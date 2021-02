Itália registou, esta quinta-feira, 19.886 casos do novo coronavírus e 308 vítimas mortais. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico, divulgado pelo Ministério da Saúde italiano, regista-se um aumento de novos casos – mais 3.462 – e uma diminuição do número de óbitos – menos 10.

Desde o início da pandemia, as autoridades italianas já registaram 2.868.435 infeções e 96.974 mortes relacionadas com a doença.