Carlos Moedas, o ex-comissário europeu e atual administrador da Fundação Gulbenkian, será o candidato do PSD à Câmara Municipal de Lisboa, contra o socialista presidente em exercício Fernando Medina, confirmaram ao Nascer do SOL fontes ligadas à coordenação do processo de preparação das Autárquicas-2021 dos sociais-democratas.

O candidato do PSD a Lisboa deveria ser anunciado pelo presidente do partido, Rui Rio, mas uma fuga de informação levou à antecipação do nome de Carlos Moedas, que já terá sido mesmo objecto de conversas informais entre o Presidente Marcelo e Fernando Medina.

Tal com o Nascer do SOL noticiou há meses, o nome de Carlos Moedas sempre esteve em cima da mesa de Rui Rio para uma candidatura a Lisboa, mas a confirmação definitiva da aceitação do convite só surgiu nos últimos dias.