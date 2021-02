Uma pessoa morreu e outra ficou ferida, na sequência de um incêndio que deflagrou, esta quinta-feira, numa habitação na vila da Povoação, na ilha de São Miguel.

O comandante dos Bombeiros Voluntários da Povoação, Ruben Franco, adiantou, à agência Lusa, que o alerta foi dado pouco depois das 05h00 locais (06h00 em Lisboa).

"Quando chegámos ao local, o incêndio ainda estava ativo e verificamos que um dos residentes, um homem com mais de 60 anos, estava no interior da habitação, tendo sido transportado para o centro de saúde da Povoação e, posteriormente, para o Hospital de Ponta Delgada", relatou o comandante dos Bombeiros. A vítima mortal "foi localizada posteriormente".

"Os bombeiros procederam à operação de extinção do incêndio e verificaram, depois, que existia uma vítima já carbonizada no interior da habitação", acrescentou, referindo que tudo indica que se trata da esposa do ferido.

As causas do incêndio "são ainda desconhecidas, não se propagou".

O combate às chamas mobilizou dez bombeiros, apoiados por três viaturas.

Entretanto, "o caso foi entregue à PSP".