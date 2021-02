A Associação de Voluntários em Situações de Emergência (VOST Portugal), que faz parte do Gabinete de Resposta Digital à Covid-19 a convite do Governo, alertou, esta quinta-feira, para um ficheiro que contém informações falsas sobre o plano de desconfinamento para março, abril e maio de 2021.

"Relativamente a um PDF que já anda por todo o lado, e após contactarmos as entidades oficiais, foi-nos dito que o mesmo é falso", alertou a associação, nas redes sociais.

O Governo veio entretanto confirmar que se tratava de um "documento falso" que consiste "numa adulteração abusiva da tabela de desconfinamento divulgada em abril do ano passado".

"Este documento não tem qualquer veracidade, não é da autoria do Governo, nem se baseia em qualquer trabalho preparatório, pelo que às informações constantes do mesmo não deve ser atribuída qualquer credibilidade", lê-se numa comunidado, enviado pelo gabinete do primeiro-ministro.

O Governo acrescenta ainda que irá apresentar queixa ao Ministério Público, devido à "desinformação e falsas expectativas que tal documento pode gerar".

"Este não é ainda o momento do desconfinamento. Pelo contrário, tal como referido no projeto de decreto de Sua Excelência o Presidente da República, não é recomendado pelos peritos reduzir ou suspender, neste contexto, as medidas de restrição dos contactos", conclui.