O Presidente da República dirige-se aos portugueses, esta quinta-feira, na sequência da aprovação pelo Parlamento do diploma que renova o estado de emergência até 16 de março.

Marcelo Rebelo de Sousa fala ao país a partir do Palácio de Belém às 20h.

Sublinhe-se que o diploma da renovação do Estado de Emergência, que será debatido e votado esta tarde na Assembleia da República, tem aprovação assegurada, com o apoio de PS, PSD, CDS-PP e PAN.

Este foi o 12.º diploma do estado de emergência que o chefe de Estado submeteu para autorização do Parlamento no atual contexto de pandemia de covid-19.