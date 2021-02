O governo britânico aprovou 331.200 candidaturas de portugueses a residente no Reino Unido, no âmbito do sistema de registo de cidadãos da União Europeia (UE) pós-Brexit.

De acordo com o relatório trimestral publicado esta quinta-feira pelo Ministério do Interior, até ao final de dezembro foram entregues 354.190 candidaturas de cidadãos portugueses, das quais 331.200 foram concluídas. Mais de metade (190.520) receberam o estatuto de residência permanente e as restantes (130.720) o de residência provisória.

No entanto, estes valores não significam efetivamente o número de pessoas que se candidataram, uma vez que o sistema duplica casos que receberam primeiro o estatuto provisório e depois pediram o estatuto permanente. Quem tenha recebido um título de residência provisório – válido por cinco anos –, precisa de se candidatar ao título permanente, uma vez que a transição não é automática.