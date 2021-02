José Agostinho Becker, pai do guarda-redes do Liverpool, Alisson Becker, e de Muriel Becker, também guarda-redes, que passou pelo Belenenses SAD e alinha pelo Fluminense, foi encontrado morto numa barragem.

O homem, de 57 anos, desapareceu quando estava a nadar na barragem de uma propriedade da família em Lavras do Sul, município brasileiro do estado de Rio Grande do Sul.

O corpo foi encontrado após buscas que duraram várias horas e envolveram autoridades, amigos e familiares.