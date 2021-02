Estudei com Rui Moreira no colégio Brotero. Rui Rio estudou no colégio Alemão, mas a exigência era igual. Tenho estima e apreço por Rui Moreira e Rui Rio. Conheço bem os dois, aquando da sua presença no Clube dos Pensadores.

Há coisas que não consigo perceber! Rui Rio ajudou imenso e apoiou, de forma envergonhada, mas decisiva, Rui Moreira em 2013, para ser presidente da CM Porto em que Luís Filipe Menezes (PSD) saiu derrotado. Rui Moreira foi presidente da SRU, no tempo de Rui Rio.

Eu sabia que estavam zangados há muito tempo. Agora veio a público pela questão dos independentes, mas a sua zanga já vem detrás. Na vida não aprecio ingratidão e ataques pessoais, aceito críticas com argumentos.

Não é só Rui Moreira, há muitos outros independentes eleitos, entre eles, Elisa Ferraz (Vila do Conde), Teresa Cardoso (Anadia) e Fernando Nogueira (VN Cerveira), Isaltino Morais (Oeiras) do PSD que chegou a ser Ministro.

Há várias questões que me fazem reflectir. A imprensa só se vira para o poder ou vira-se para um lado e não sai dali.

Como foi possível alterar uma lei que é inconstitucional porque deixa de ser igual para todos numa eleição? Como foi possível fazer uma lei sem ouvir independentes que concorrem pela primeira vez e a AMAI (Associação Nacional Movimentos Autárquicos Independentes)?

Esta associação não pode só defender autarcas que estão no poder ou eleitos, deveria criar uma plataforma de apoio a novos movimentos e ajudar neste processo. Não há quem represente novos movimentos que pretendem concorrer pela primeira vez.

Quem é independente, mas é presidente de Câmara ou presidente de Junta, isto é, é poder está em vantagem. Quem já concorreu como independente várias vezes tem know how deste processo.

É, preciso olhar para quem se disponibiliza para concorrer pela primeira vez e não é poder.

Esta questão, per si, não vai com adiamento de eleições autárquicas, isso só beneficia quem está no poder ou quem ainda não tem candidatos. O adiar não resolve coisa nenhuma, pois o processo burocrático está lá e é diabólico.

O que deve ser feito, será agilizar todo o processo autárquico dos independentes tendo em conta a pandemia: redução do número de assinaturas, poder-se concorrer a todos os órgãos autárquicos e acesso às novas tecnologias.

Esta lei votada favoravelmente pelo PSD e PS com a promulgação do PR foi passar um atestado de estupidez à democracia e à cidadania.

Nota: informo para quem ler este artigo de opinião que tenho uma Plataforma de Candidatura à CM Matosinhos e fundei o movimento “Matosinhos Independente”.

Biólogo, fundador do Clube dos Pensadores