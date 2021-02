Quotas para andorinhas

Neste país pascácio, como lhe chamava O’Neill, outro em meu lugar já teria estabelecido quotas para a passarada diversa que me visita.

As andorinhas, enganadas, chegaram cedo e abrigam-se da chuva debaixo dos beirais. Não tardarão a bulhar com os pardais pelos grãos de arroz que lhes deixo no parapeito. Neste país pascácio, como lhe chamava O’Neill, outro em meu lugar já teria estabelecido quotas para a passarada diversa que me visita. E acreditem que, ao vê-las assim negras como se usassem togas ou becas, me vem à lembrança a quantidade de andorinhas que ocupam hoje as salas de tribunal. Não há julgamento que não contemple, hoje em dia, andorinhas em vez de pardais, tomada que foi a justiça pelas mulheres. Ainda se fossem boas (profissionalmente, valha-nos Deus!), aguentava-se. Mas têm, na sua maioria, uma conceção de equidade que faria Adão ser de novo expulso do Paraíso, tão brandas são com as suas iguais, tão arbitrárias são contra os que têm o azar de lhes surgir pela frente em forma de homens. A última juíza que tive de aturar era sensaborona como o chá da planta que lhe deu o nome, Tília. Esteve-se nas tintas para que não tivesse sido apresentada uma única prova de culpabilidade e decidiu por palpite – em vez de presunção de inocência. Preferiu a presunção de se instalar acima da justiça. A fedelha que representava o Ministério Público, que trocava sinalefas e caretas com a advogada da acusação como miúdas de liceu, estava mais preocupada com um texto por mim escrito em que desqualificava a instituição que serve do que no caso em si, perguntando às testemunhas se o tinham lido e não percebendo sequer que o desprezo destas pela resposta a atirava para o meio da manada de incompetentes que por lá pululam.

