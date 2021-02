A visita do grande Arsenal de Londres a Portugal, no início de maio de 1948, foi um acontecimento do quilé. Campeão de Inglaterra, carregado de jogadores cujos nomes tinham atravessado fronteiras, como Lionel Smith, John Wade, Don Roper ou Ian McPhearson, fazia com que os adeptos lusitanos esfregassem as mãos de contentes por poderem estar na presença de gente tão ilustre. A história viria a registar uma famosa vitória do FC Porto sobre os arsenalistas, num dos jogos da digressão, um momento que ainda hoje é vivido com orgulho na capital do Norte, mas a estreia deu-se em Lisboa, no Estádio Nacional, frente ao Benfica.

Ambos os clubes voltam a encontrar-se esta tarde, em Atenas por via dos tratos de polé que o vírus tem dado ao mundo, mas nessa tarde de 4 de maio havia que aceitar que o Benfica se preparava para defrontar os mestres dos mestres. Tavares da Silva, esse enorme jornalista que assistiu à partida, ficou fascinado: “Sucederam-se os golpes preciosos porque os homens do Arsenal ofereceram-nos a todos os instantes belos presentes: aqui, um terceiro golo de cabeça, verdadeira joia de brilhantes; ali, a pesca da bola com os pés, enganchando o catechu e arrastando-o preso; acolá um remate de longe, a bater na quina da trave, um autêntico diamante”.

